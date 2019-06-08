شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: تراجع سعر الليمون خلال 3أسابيع بعد تجاوز الكيلو 80جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تراجع سعر الليمون فى الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % خلال ثلاثة أسابيع من الآن، مشيرا إلى أن تراجع إنتاجية المحاصيل تسبب فى صعود كبيرة فى الأسعار.
وقال نجيب لـ"الخليج 365"، إن هناك عدة محافظات يتنشر فيها زراعة الليمون وعلى رأسها البحيرة والشرقية والمنيا وأسوان، لافتا إلى أن إنتاج الليمون "السلطان" سيظهر فى الأسواق خلال الفترة من 15 إلى 20 يوم خاصة إنتاج محافظات الصعيد.
وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن إنتاج محافظة البحيرة بمجرد ظهوره فى الأسواق سيؤدى إلى هبوط الأسعار، لافتا إلى أن سعر كيلو الليمون يتراوح من 40 إلى 45 جنيه فى سوق الجملة، ولا يوجد محصول يكفى، الأمر الذى يجعل الطلب أكبر من المعروض ومن ثم حدوث ارتفاعات فى الأسواق ليصل سعر الكيلو لـ 80 جنيها.
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