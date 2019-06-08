شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتتح 6500 غرفة فندقية جديدة بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة كوليرز انترناشونال أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح 6500 غرفة فندقية إضافية بحلول نهاية العام قبل معرض إكسبو 2020.
حيث أشار التقرير إلى أن إمارة دبي شهدت افتتاح فندقين فاخرين خلال الربع الأول من عام 2019، مما رفع إجمالي عدد الغرف التي تم افتتاحها مؤخراً إلى 1626 غرفة.
كما شهد سوق أبوظبي ارتفاعاً 11% خلال عام 2019، فيما يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من عامي 2017 و2018، كانت بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي أقيمت في أبوظبي، هي السبب في الارتفاع المدهش الذي شهده متوسط السعر اليومي لفنادق الإمارة.
وذكر التقرير أنه مع الافتتاح المتوقع لحلبة ومضمار تسلق خليج ياس (مركز داخلي للقفز بالمظلات وتسلق الجدران خلال عام 2019)، متوقعاً أن تعزز أبوظبي عروضها المقدمة لقطاعي الترفيه والسياحية الرياضية.
كذلك افتتحت كل من الشارقة (219 غرفة) وأبوظبي (113 غرفة) عقاراً واحداً لكل منهما خلال نفس الفترة.
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