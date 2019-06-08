وزير النفط الإيراني: إيران لا تعتزم الانسحاب من أوبك

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية اليوم السبت إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال زنغنه “لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك… وتأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا”.