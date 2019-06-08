غدا.. بدء تسليم 168 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ دار مصر في القاهرة الجديدة

صدى البلد

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ غدًا، الأحد، 9 /6 /2019، تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وقال "النجار"، إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158 – 160 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214)، موضحًا أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز،...