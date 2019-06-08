شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية ألمانيا: وزراء مجموعة العشرين يتفقون بشأن الحد الأدنى من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الألمانى أولف شولتز، اليوم السبت، إن وزراء المالية فى اجتماع مجموعة العشرين فى اليابان اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب فكرة جيدة، مضيفا أنها ستنفذ، كما ذكر أن هذا يعنى إيرادات ضرائب أعلى للجميع بما فى ذلك ألمانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير مالية ألمانيا: وزراء مجموعة العشرين يتفقون بشأن الحد الأدنى من الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.