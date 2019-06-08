شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الإيرانى:طهران لا تعتزم الانسحاب من أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه فى مقابلة نشرها الموقع الإلكترونى لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامى الإيرانية اليوم السبت إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال زنجنه "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك... وتأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسى لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط الإيرانى:طهران لا تعتزم الانسحاب من أوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.