شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 8-6-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 8-6-2019 استقرارا على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع فى عدد من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك خلال فترة أجازة العيد والأجازة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية.

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.7 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.69 جنيه للشراء.

16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.