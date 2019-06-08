إسلام آباد: توفير الدعم للاستثمار والأنشطة الاقتصادية

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محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 21:47

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، عزم حكومته على توفير كل التسهيلات الممكنة لدعم المستثمرين لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.



صرح بذلك خلال لقاءه وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين للشركات الكبرى في باكستان اليوم (الجمعة) في مدينة كراتشي. صرح بذلك خلال لقاءه وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين للشركات الكبرى في باكستان اليوم (الجمعة) في مدينة كراتشي. وقال الرئيس علوي: "إن حكومته تعمل حاليًا اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد"، معربًا عن أمله في ظهور النتائج الإيجابية لهذه الخطوات خلال الفترة المقبلة. كما أعرب عن أمله في نجاح الحكومة بالتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



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