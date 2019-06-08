شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي حيث بلغ معدل الاستهلاك 3.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، مقارنه بجحم إستهلاك بلغ 3.5 مليون طن خلال نفس الشهر من العام 2018 .

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت الخليج 365 علي نسخة منها ، أن حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخري بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضى مقارنه بحجم انتاج بلغ 2.8 مليون طن خلال شهر مارس من العام 2018.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية ، زيادة انتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019_2020 .