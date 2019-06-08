شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: أكثر من 6 آلاف شخص خضعوا لتدريب فى معهد الخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد هيئة الرقابة المالية، على معهد الخدمات المالية التابع لها فى تنمية المهارات والقدرات الفنية للكوادر البشرية، وذلك من خلال إعداد مجموعة برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى ممن يمارسون وظائف متخصصة.

قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن معهد الخدمات المالية نظم 26 برنامج تدريبى للعاملين بالأنشطة الخاضعة لها خلال عام 2018، موزعة بين 4 برامج للعاملين بسوق المال، و4 برامج بقطاع التأمين منها 3 مهنية وواحدة متخصصة، و6 بقطاع التمويل العقارى منها 4 مهنية و2 متخصصين، و5 تأجير تمويلى، ومثلها لمؤتمر وبرامج الشمول المالى، وأخرى للتمويل متناهى الصغر وأخرى للضمانات المنقولة.

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وأضاف عبد المعطى، لـ"الخليج 365"، أن المعهد عقد 195 دورة للعاملين بالأنشطة الخاضعة لها خلال عام 2018، موزعة بين 5 دورات برامج للعاملين بسوق المال، و168 دورة بقطاع التأمين منها 167 مهنية وواحدة متخصصة، و8 بقطاع التمويل العقارى منها 6 مهنية و2 متخصصين، و7 تأجير تمويلى، ودورة بالتمويل متناهى الصغر وأخرى للضمانات المنقولة، و5 دورات بمؤتمر وبرامج الشمول المالى.

وتابع أن عدد المستفيدين من تلك الدورات والبرامج بلغوا 6482 متدرب موزعين بين 171 متدرب من العاملين بسوق المال، و5825 متدرب بقطاع التأمين منها 5820 مهنية و5 متخصصة، و174 بقطاع التمويل العقارى منها 101 مهنية و73 متخصصة، و127 تأجير تمويلى، و40 متدرب بالتمويل متناهى الصغر و25 متدرب بالضمانات المنقولة، و120 شارك بمؤتمر وبرامج الشمول المالى.

وعقد المعهد، 6 مؤتمرات وندوات وورش عمل شارك بها 356 مشارك.