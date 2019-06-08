القاهرة للدراسات الاقتصادية: توقعات بانخفاض أسعار السلع يوليو المقبل

كتبت علياء فوزى

توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه حتى بداية السنة المالية يوليو المقبل، وبالتالى سيؤثر ذلك على إنخفاض أسعار السلع والمنتجات فى السوق المصرى.

وقال "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الدولار الإمريكي مازال يواصل خسائرة مقابل الجنيه المصرى منذ بداية العام الحالى 2019 حيث إنخفض الدولار مقابل الجنيه فى حدود 120 قرشا، أى ما يعادل 7,5% من قيمه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حيث سجل سعر صرف الدولار 16,7 جنيه عند مستوى الشراء للدولار .

وأوضح "السيد"، أن...