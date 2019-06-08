مسؤولية تجاه حامل الوثيقة تبدأ بالسكن البديل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت «هيئة التأمين» الشركات العاملة في قطاع التأمين بالدولة، دفع نفقات سكن بديل لمالك الشقة أو مستأجرها، والذي يضطر لإخلائها بسبب أضرار تلحق بالمبنى أو الشقة، نتيجة حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة، ويحدث خلال مدة التأمين، الأمر الذي يؤدي إلى جعل المبنى أو الشقة غير صالحين للسكن، أو تعذر الوصول إلى أي منها.

ويتمثل التعويض في حالة كون شاغل الشقة مالكا لها، ويترتب على شركة التأمين دفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، أو بدل إيجار شقة مؤثثة مماثلة وبنفس مستوى الشقة التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.

أما في حال كون شاغل الشقة مستأجراً، يترتب على شركة التأمين دفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، أو دفع الفرق بين بدل الإيجار السابق وبدل الإيجار للسكن البديل الذي من المفترض أن يكون مؤثثاً ومماثلاً وبنفس مستوى الشقة التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.

وفيما يتعلق بالمدة التي يترتب التعويض عنها هي المدة الواقعة بين الإخلاء والأقرب حدوثاً في حالات إعادة إصلاح المبنى أو الشقة، بحيث تصبح صالحة للسكن، واستنفاد مبلغ التأمين المحدد للسكن البديل، أو انتهاء المدة المتفق عليها بشأن توفير نفقات السكن البديل.

اشترطت هيئة التأمين على الشركات بأن تلتزم القواعد والأسس التي تطبق ضمن وثيقتي التأمين ضد الحريق والأخطار المحدقة، ووثيقة تأمين الممتلكات من كافة الأخطار، بحيث من المفترض أن يكون المبنى من المباني السكنية العالية، والمخصصة للسكن وتتكون من أربعة طوابق فأكثر، وأن يحدد مبلغ التأمين بما لا يقل عن 10% من قيمة المبنى، مع الإشارة إلى وجود فرق في التعامل بين حالة كون شاغل الشقة مالكاً لها أو مستأجراً، بسبب اقتصار استحقاق المستأجر على الفرق بين بدل الإيجار السابق وبدل الإيجار للسكن البديل، حتى وإن دفع المستأجر بدل الإيجار، فإن المالك يجب أن يعيد للمستأجر ذلك الجزء من بدل الإيجار.

وفي حالة عدم دفع المستأجر بدل الإيجار، فإنه يجب أن يتحمل بدل الإيجار، وفي كلتا الحالتين السابقتين، يستحق الفرق بين بدل إيجار السكن السابق والسكن البديل، والقول بغير ذلك يعني أن المستأجر سيحصل على سكن مجاني.

وفيما يتعلق بتحديد الحدود القصوى لمسؤولية الشركة ومقدار قسط التأمين المستحق مقابل هذه المنافع، فهو متروك لتقدير الشركة والاتفاق بين الطرفين (الشركة والمؤمن له)، بحيث يتضمن الحد الأقصى لنفقات الانتقال إلى السكن البديل، والحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن بدل إيجار السكن البديل، والمدة القصوى لتوفير السكن البديل.