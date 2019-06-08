تأجير 52% من المساحات في مشروع القناة بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، أن نسبة الإنجاز في مشروع القناة بأبوظبي تبلغ 65% والمقرر الانتهاء منه بحلول الربع الأخير من 2020، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لمشروع القناة تقدر ب1.4 مليار درهم.

وقال مشعل ل«الخليج: «يهدف مشروع القناة لتطوير 11 مبنى موزعة على سبع مناطق رئيسية، تمتد على طول 2.4 كم على خور المقطع، وهو الممر المائي الطبيعي والتاريخي الذي يفصل بين مدينة أبوظبي والبر الرئيسي لإمارة أبوظبي، بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير. وإلى جانب الإطلالات الخلّابة».

وأضاف: يوفر هذا المشروع باقةً فريدةً من المرافق السياحية المذهلة، تشمل المطاعم الفاخرة بالقرب من المياه ومرسى لليخوت، والعديد من دور لعرض السينما، وأكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، ومركزاً رياضياً مميّزاً يقدّم تجربةً لا مثيل لها، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي، إضافة إلى منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، ومنطقة سكايت بارك خارجية، والمساحات المجتمعية ذات الإطلالات الخلابة التي تهدف جميعها لتعزيز التفاعل والترابط الاجتماعي.

وأوضح أن الشركة باشرت في عمليات تأجير المساحات التجارية للمشروع؛ حيث تقدر بحوالي 52% منها، ويعد أغلبية المستأجرين منها مشغلين عالميين لمشاريع وأفكار ترفيهية فريدة من نوعها ولأول مرة في الإمارات.

وأعرب عن توقعاته أن يتحول مشروع القناة فور افتتاحه إلى الوجهة السياحية الأهم في العاصمة أبوظبي، فهو قريب من مجموعة من الفنادق الخمس نجوم، ولديه إطلالة مباشرة على جامع الشيخ زايد الكبير الذي يستقطب ملايين الزوار سنوياً. وسيحظى المشروع بمكانة بارزة في النسيج الاجتماعي لمدينة أبوظبي، مع تواجده بالقرب من مركز المدينة الجديد، ويلبي الاحتياجات اليومية لمنطقة بين الجسرين (الخور سابقاً).

وقال مشعل: «نحن نتطلع إلى السوق العقاري في الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً بنظرة تفاؤلية؛ لأن المناخ الاستثماري لا يزال إيجابياً لعدة أسباب، حيث يعمل القطاع العام من خلال سياساته الاقتصادية على مواكبة احتياجات السوق، وتذليل العقبات للشركات والترويج للاستثمار، فصناع السياسة في الدولة قريبون منا ونحن قريبون منهم. فالسياسة الثاقبة هي ما قامت به الدولة من استثمارات في البنى التحتية من أجل تشغيل الشركات المحلية، والمحافظة على الوظائف لشرائح واسعة من السكان.

وأضاف مشعل: «كما يوفر القطاع الخاص محفظة واسعة من المشاريع الاستثمارية العقارية ذات جدوى اقتصادية مربحة تمكنه من جذب الرساميل الخارجية لداخل الدولة والحفاظ عليها، وهذا يعتبر أحد عوامل النمو الاقتصادي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية».

وتابع بالقول: «يتمتع الأفراد والشركات في الدولة بسيولة مالية تُسهم ببقاء عجلة الاقتصاد فاعلة ومنتجة، فوجود حركة بيع وشراء في السوق العقاري المحلي يفضي إلى نوع من التفاؤل لدى جميع شرائح المجتمع، وتسهم في رفع النمو الاقتصادي».