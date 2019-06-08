34 مليار درهم تكلفة الوقود على الناقلات الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استحوذ عامل الوقود على ثلث التكاليف التشغيلية للناقلات الوطنية «طيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران» خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات المالية لعام 2018.

وبلغت تكلفة الوقود في شركات الطيران الثلاث، باستثناء «الاتحاد للطيران» لعدم توفر بياناتها، خلال العام 2018، نحو 33.8 مليار درهم، شكلت ما نسبته 32% من إجمالي التكلفة التشغيلية والتكلفة المباشرة للناقلات الثلاث والتي بلغت نحو 105 مليارات درهم في العام الماضي.

ومع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، وانعكاسه على أسعار وقود الطائرات الذي يشكل أكبر حصة من التكاليف التشغيلية، ارتفعت تكلفة الوقود على الناقلات الثلاث بنسبة 25% في 2018 من 33.8 مليار درهم، مقارنة مع 27.13 مليار درهم خلال العام 2017.

وارتفعت التكاليف التشغيلية بالنسبة ل «طيران الإمارات» خلال السنة المالية 2019/‏2018 بنسبة 8% مقارنة مع السنة المالية 2017/‏ 2018. فقد شهد متوسط أسعار وقود الطائرات ارتفاعاً آخر بنسبة 22% خلال السنة المالية بعد ارتفاعه بنسبة 15% في السنة السابقة. ومع ارتفاع مشتريات الوقود بنسبة 3% تماشياً مع زيادة السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 30.8 مليار درهم مقارنة مع 24.7 مليار درهم في السنة المالية السابقة. وهذه أكبر فاتورة وقود سنوية لطيران الإمارات على الإطلاق، حيث أصبح الوقود يشكل الآن 32% من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 28% في السنة السابقة.وبلغت تكاليف الوقود في «العربية للطيران» خلال العام 2018 ما نسبته 37.1% بنحو 1.24 مليار درهم، من إجمالي تكاليف مباشرة بلغت 3.34 مليار درهم في العام الماضي، كما ارتفعت تكلفة الوقود بنسبة 17.1% مقارنة مع 1.06 مليار درهم في 2017.

وشكلت تكاليف الوقود في «فلاي دبي» ما نسبته 29.8 % من إجمالي النفقات أي 1.85 مليار درهم مقارنة مع 25 % في العام الذي سبقه. وأثر ارتفاع تكاليف الوقود في الأداء وبالتالي شكل ارتفاعاً في إجمالي النفقات التشغيلية مقارنة مع زيادة السعة. تشمل تكلفة التشغيل الإجمالية تأثيرات بنحو 411 مليون درهم بسبب ارتفاع أسعارخام «برنت» بنسبة 36% .