شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6% نمو الطلب العالمي على الغاز سنوياً حتى 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.6% سنوياً حتى عام 2024 بدعم من الاستهلاك في الصين الذي يشكل أكثر من ثلث نمو الطلب خلال تلك الفترة. وأضافت الوكالة أن مسعى الصين للتحول من الفحم إلى الغاز في توليد الطاقة والغاز الطبيعي في الاستخدام المنزلي بهدف تحسين جودة الهواء ضمن مبادرة «السماوات الزرقاء»، سيلعب دوراً رئيسياً في دفع الطلب. (رويترز)

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