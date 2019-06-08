بوتين يدعو لمراجعة دور الدولار.. والصين تلوح بـ «قائمة سوداء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، إلى «إعادة النظر بدور الدولار» في النظام المالي العالمي، معتبراً أن العملة الأمريكية، أصبحت «آلة ضغط» تستخدمها واشنطن، وتشهد حالياً تراجعاً في «الثقة».

وقال بوتين: «من الواضح أن هذه التغيرات العميقة (في النظام المالي)، تتطلب تكييف المؤسسات المالية الدولية وإعادة النظر بدور الدولار، الذي تحول إلى أداة ضغط بيد الدولة التي تصدره على باقي العالم».

وجاءت تصريحات بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ في حضور الرئيس الصيني شي جينبيغ، كما دان الرئيس الروسي محاولات «إخراج» مجموعة هواوي الصيني العملاقة الاتصالات من الأسواق العالمية من جانب السلطات الأمريكية بشبهة التجسس.

وندد بوتين «بمحاولات إخراج هواوي من الأسواق العالمية بشكل غير رسمي»، وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، الملتقى الرئيسي للأعمال بحضور نظيره الصيني شي جينبينغ.

ومن جهتها، أعلنت الصين أمس الأول الخميس، أنها ستنشر «عما قريب» تفاصيل عن لائحتها السوداء التي طال انتظارها للمؤسسات الأجنبية «غير الموثوق بها»، ويهدف هذا التدبير الى التصدي للولايات المتحدة في خضم الحرب التجارية بين البلدين.

وباسم الأمن القومي، وضعت إدارة ترامب الشهر الماضي شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، على قائمة شركات يشتبه في قيامها بالتجسس، ولا تستطيع الشركات الأمريكية أن تبيعها معدات تكنولوجية.

وقد أرجئ هذا التدبير 90 يوماً، تُحرم في نهايتها الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الهواتف المحمولة، من المكونات المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي هي بأمس الحاجة إليها من أجل منتجاتها.

ورداً على ذلك، أعلنت بكين الأسبوع الماضي، عن إنشاء قائمتها الخاصة التي ستستهدف الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين لا يحترمون عقودهم أو يتوقفون عن تزويد الشركات الصينية بما تحتاج إليه.

وقال غاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس: «إن الحكومة تقوم بتطبيق الإجراءات الضرورية، وسيتم الإعلان عن إجراءات محددة قريباً».

وأضاف أن الشركات التي تحترم قوانين السوق لا تخشى شيئاً، والقائمة لن تستهدف أي قطاع أو شركة بعينها.

وقال غاو في مؤتمر صحفي دوري إن النظام «تم إنشاؤه رداً على ممارسات تشوه السوق، وتسعى إلى تحقيق أهداف غير تجارية»، وأضاف أن «الهدف هو أن تبقى السوق تنافسية ونزيهة».

وحذر من أنه «إذا استمرت الولايات المتحدة بإصرار في تأزيم التوتر التجاري، فستتخذ الصين تدابير ضرورية وتدافع بحزم عن مصالح البلاد والشعب».

وفي كندا، قرر قاض في محكمة فانكوفر الخميس، بدء الجلسات بشأن طلب تسليم مينغ وانتشو، المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني «هواوي» التي أوقفت في كندا في مطلع ديسمبر/‏كانون الأول، إلى الولايات المتحدة، في العشرين من يناير/‏كانون الثاني 2020.

وقال المتحدث باسم المحكمة بروس كوهين إن الآلية، ستبدأ بجلسات تمتد على خمسة أيام ويُفترض أن تنتهي في أكتوبر/‏تشرين الأول أو نوفمبر/‏تشرين الثاني 2020 في أقصى حد، وذلك بحسب جدول زمني حدده المحامون، ووافقت عليه المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش كولومبيا في كندا.

وفي لندن، قال مسؤول بريطاني كبير في مجال الأمن الإلكتروني أمس الخميس الأول إن شركة هواوي الصينية في حاجة إلى رفع معاييرها الأمنية «البالية» التي تقل عن منافسيها، وذلك في وقت تتعرض فيه الشركة لضغوط متزايدة في الغرب.

وتقود الولايات المتحدة مزاعم تتعلق بإمكانية استخدام الصين لمعدات هواوي في عمليات تجسس، وحثت واشنطن حلفاءها على حظر استخدام الشركة في بناء شبكات الجيل الخامس.

وأثار مسؤولون بريطانيون، أيضاً مخاوف إزاء مسائل أمنية، لكنهم قالوا إن بمقدورهم التعامل مع المخاطر وإنهم لم يجدوا أدلة على التجسس. ونفت هواوي مراراً الاتهامات الموجهة إليها.

وقال إيان ليفي، المدير التقني للمركز الوطني للأمن الإلكتروني: «هواوي شركة تصنع أشياء مختلفة جداً عن نظيراتها الغربية. هذا الأمر يعود في جزء منه إلى سرعة نموهم وجزء منه قد يكون ثقافياً»، وأضاف «ما خلصنا إليه نتيجة لذلك هو أن الأمن أسوأ وعلينا أن نتصدى لذلك».

(وكالات)