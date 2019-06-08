«أو.إم.في» تشتري أصول غاز سيبيرية من «جازبروم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أو.إم.في» النمساوية أمس الجمعة، إنها اتفقت على دفع 905 ملايين يورو (1.02 مليار دولار) مقابل أصول غاز في سيبيريا تابعة لشركة جازبروم الروسية.

وشراء «أو.إم.في» المزمع 24.98% من المرحلتين الرابعة والخامسة لتطوير أخيموف في حقول غاز أورنجوي، جزء من استراتيجيتها لتعزيز الغاز في أنشطتها لقطاع المنبع كبديل للنفط.من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في امتيازات أخيموف في العام المقبل، وفقا لما ذكرته «أو.إم.في».وقالت الشركة النمساوية إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحقل من الغاز في عام 2026، ما يزيد على 80 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.