شكرا لقرائتكم خبر عن «أو.إم.في» تشتري أصول غاز سيبيرية من «جازبروم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أو.إم.في» النمساوية أمس الجمعة، إنها اتفقت على دفع 905 ملايين يورو (1.02 مليار دولار) مقابل أصول غاز في سيبيريا تابعة لشركة جازبروم الروسية.
وشراء «أو.إم.في» المزمع 24.98% من المرحلتين الرابعة والخامسة لتطوير أخيموف في حقول غاز أورنجوي، جزء من استراتيجيتها لتعزيز الغاز في أنشطتها لقطاع المنبع كبديل للنفط.من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في امتيازات أخيموف في العام المقبل، وفقا لما ذكرته «أو.إم.في».وقالت الشركة النمساوية إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحقل من الغاز في عام 2026، ما يزيد على 80 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر «أو.إم.في» تشتري أصول غاز سيبيرية من «جازبروم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.