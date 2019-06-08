النفط يقفز 2% بدعم من تصريحات تنتقد أسعار الخام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط إلى ما يزيد على 2%، أمس الجمعة، لتواصل الارتفاع من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على أن أوبك إضافة إلى منتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.35 دولار إلى 63.02 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار إلى 53.69 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر إبريل/‏نيسان، وارتفعت أسعار النفط بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر للقطاع في سان بطرسبرج بروسيا، إن سعر 60 دولاراً منخفض للغاية؛ لتشجيع الاستثمار في الصناعة.

وأضاف: إنه لا يريد تعزيز الإنتاج السعودي لتعويض انخفاض أسعار النفط وأن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 ببساطة غير مقبول.

وينتهي أجل اتفاق أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علاوة على منتجين آخرين من بينهم روسيا، لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في نهاية الشهر الجاري.

كما قال الفالح: إن أوبك قريبة من الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بعد يونيو/‏حزيران، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من المحادثات مع المنتجين.

كما قال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي، أمس الجمعة، إن من المرجح جداً أن تمدد أوبك إلى جانب حلفائها اتفاقهم بشأن إنتاج النفط العالمي حتى نهاية العام.

(وكالات)