«المركزي» الإسباني يرفع توقعاته للنمو ويحذر من مخاطر عالمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع البنك المركزي الإسباني توقعاته بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد لعام 2019، ولكنه حذر من وجود مخاطر اقتصادية عالمية، مثل التوترات التجارية الجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأن البنك المركزي الإسباني رفع توقعاته لمعدل النمو هذا العام إلى 2.4% مقابل 2.2% في وقت سابق.(د ب أ)

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