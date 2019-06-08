إشغال كامل على متن رحلات العودة إلى الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تشهد رحلات الطيران القادمة إلى دبي إشغالاً مرتفعاً خلال الفترة الحالية، واعتباراً من اليوم السبت، حيث بدأ آلاف من المواطنين والمقيمين العودة إلى الإمارات، بعد قضاء إجازة عيد الفطر.

وأظهرت بيانات مواقع الحجوزات تسجيل شركات الطيران معدلات إشغال مرتفعة جداً للرحلات إلى الإمارات وخاصة على متن الناقلات الوطنية، حيث تتراوح معدلات الإشغال لبعض الرحلات ما بين 80 % إلى 90 %، وذلك مع زيادة الطلب على السفر خلال هذه الفترة.

وشهدت المطارات خلال أسبوع إجازة العيد حركة سفر نشطة سواء من المغادرين أو القادمين إلى دولة الإمارات، فيما تنشط حركة القادمين إلى الدولة مرة أخرى مع عودة المسافرين بعد قضاء العطلة.

وأظهرت بيانات لشركات الطيران أن سعر تذاكر الإياب للدرجة السياحية للعديد من الوجهات، قد نفدت بالكامل، ولم يتبق سوى مقاعد درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى على متن رحلات يوم السبت.

وأشارت البيانات إلى أن هنالك طلباً كبيراً على السفر إلى مطارات الإمارات خلال الأيام 7 و8 و9 يونيو الجاري، حيث ارتفعت أسعار تذاكر الطيران خلال هذه الفترة بنسب كبيرة جداً. ويعود إشغال رحلات الطيران القادمة إلى الدولة، بشكل رئيسي إلى الحجوزات الهائلة قبل العيد والتي تضمنت تذاكر العودة.

وكانت شركات الطيران الوطنية، شهدت حركة سفر نشطة خلال أسبوع العيد، حيث أعلنت «طيران الإمارات» عن تسجيلها أكثر من 300 ألف مسافر خلال فترة العيد.