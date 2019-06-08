روسيا تواجه تراجع الاقتصاد بتكنولوجيات ألمانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم التوترات السياسية الراهنة، وقعت ألمانيا وروسيا، لأول مرة منذ أعوام، وثيقة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الروسي ماكسيم أوريشكين، أمس الجمعة، خلال المنتدى الاقتصادي في مدينة سانت بطرسبرج الروسية مذكرة تفاهم حول شراكة الكفاءة، والتي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الروسي المتراجع عبر تكنولوجيات ألمانية، مثل توريد آلات جديدة. وقال ألتماير عقب توقيع المذكرة: «بالطبع لا تزال المشكلات التي لم تُحل تمثل عائقاً كبيراً»، موضحاً في المقابل أن المذكرة تضع إطاراً للتعاون، مؤكداً في الوقت نفسه أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ستظل سارية، «طالما أنه لم يتم إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك إلى حد كبير». (د.ب.أ)