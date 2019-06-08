شي جين بينج: الصين مستعدة لمشاركة «جي 5»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس الجمعة، أن بلاده مستعدة لمشاركة خبرتها، بما فيها تلك المتعلقة بتكنولوجيا شبكات الإنترنت من الجيل الخامس (5جي)، مع الدول الشريكة معها.

وقال شي خلال منتدى اقتصادي يعقد في مدينة سان بطرسبورج الروسية إن «الصين مستعدة لمشاركة الاختراعات التكنولوجيا مع كافة الشركاء، وخصوصاً تكنولوجيا +5جي+».

وتأتي تصريحاته في وقت تسعى بكين لتولي دور قيادي عالمي على مستوى شبكات الاتصالات اللاسلكية في ظل منافسة شرسة مع الولايات المتحدة.

وقال شي، متحدثاً إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى، إن الصين تسعى لإقامة «تعاون مفيد (للطرفين) يبنى على المساواة والاحترام المتبادل». (أ ف ب)