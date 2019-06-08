شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل مؤشر الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، لأدنى مستوياته منذ 26 مارس/‏آذار، بعد تقرير لوزارة العمل الأمريكية، أظهر تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو/‏أيار وارتفاع الأجور أقل من المتوقع. ويتجه الدولار لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر/‏كانون الأول. صوب خسارة 0.72% هذا الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ 15 مارس حين فقد 0.73%. (رويترز)

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