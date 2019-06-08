«جوجل» تحذر من مخاطر أمنية جراء حظر «هواوي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنها تخاطر بتهديد الأمن القومي الأمريكي إذا ما مضت قدماً في تنفيذ قيود التصدير على شركة هواوي الصينية للإلكترونيات.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة أشخاص مطلعين على سير المحادثات بين الطرفين القول إن جوجل طالبت بإعفائها من أي قيود في هذا الصدد.

وذكر مسؤلون كبار بالشركة الأمريكية أن جوجل لن تستطيع في ظل هذه القيود تحديث أنظمة تشغيل أندرويد التي تعمل على هواتف هواوي، ما قد يدفع الشركة الصينية إلى تطوير نظام تشغيل خاص بها.

وتقول جوجل إن مثل هذه الأنظمة يمكن أن تكون اكثر عرضة لمخاطر القرصنة الإلكترونية. (د ب أ)