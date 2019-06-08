بكين: نملك الوسائل لمواجهة حرب تجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ، أمس الجمعة، أن الصين تملك عدداً كبيراً من الأدوات السياسية لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال حاكم البنك الشعبي في الصين في مقابلة مع بلومبيرج، «لدينا هامش على أسعار الفائدة، لدينا هامش بالنسبة إلى السياسة المالية والنقدية، وأعتقد أن هامش المناورة كبير».

وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد منذ مأزق المحادثات التجارية الشهر الماضي. وشارك يي غانغ في عدد كبير من المفاوضات التجارية مع واشنطن، ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين نهاية هذا الأسبوع في اليابان.

وأوضح أن الاجتماع مع منوتشين سيكون مناسبة «للقاء مثمر، كما هي الحال دائماً»، لكن المناقشات حول النزاع التجاري ستكون «صعبة»، كما ذكرت وكالة بلومبيرج.

(أ ف ب)