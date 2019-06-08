«أنجكور وات»..إعادة اكتشاف تاريخ آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدر الدين

يعتبر «أنجكور وات» مكاناً لا مثيل له بالنسبة للحضارة الأصلية المفقودة، والتي تمتاز بنفس صفات وغموض المدينة الغارقة «أتلانتيس». وعلى مدى 500 عام كانت مدينة المعابد المقدسة هذه عاصمة لإمبراطورية «الخمير» المترامية الأطراف، التي كانت تهيمن ذات يوم على كامل المنطقة بين الصين والهند، حتى اجتاح الغزو التايلندي الإمبراطورية وأطاحها في القرن الخامس عشر. وتحولت بعدها عاصمة الإمبراطورية العظيمة إلى أنقاض، وتم إغلاق الأدغال في وجه الزائرين، واختفت «أنجكور» وأصبحت مكاناً للشائعات فقط.

تعكس مظاهر العظمة التي تتجلى في المكان روعة وعظمة تتجاوز التي كان يحظى بها الفراعنة أو الإمبراطور المغولي «شاه جاهان»، وهي تترك لدى الزائر انطباعاً يفوق الذي تخلّفه زيارة الأهرام، وإحساساً بالتميز الفني يضاهي ما تحصل عليه في «تاج محل».

وعندما وطأت أقدام المستكشفين الأنقاض للمرة الأولى في أواسط القرن التاسع عشر، أصيبوا بالدهشة، وكانت انطباعاتهم مشوّشة وهستيرية مثل المعابد المتداعية؛ فكتبوا عن الرهبة، وعن السحر والرغبة والغضب، ووصفوا الأبراج الحجرية التي تتشابك في مظلة الغابات، وسباق العمالقة المأسورين في الأشجار المتشابكة، والنساء الفاتنات، اللائي يعانقن أشجار الكروم.

على أن الجمال كان هو العنصر المهيمن على هذه التقارير المبكرة عن المكان، ووصفه «مانهوت»، الرجل الذي يرجع إليه الفضل في اكتشاف «أنجكور»، بأنه أعظم من أي شيء يمكن أن تراه في اليونان أو روما، وقال إنه تحفة صنعها «مايكل أنجلو من الشرق».



التراث الإنساني



تقول منظمة اليونيسكو عن مدينة «أنجكور» إنها واحدة من أهم المواقع الأثرية في جنوب شرق آسيا، حيث تمتد على مساحة تبلغ 400 كيلومتر مربع، بما فيها منطقة الغابات الحرجية، وتحتوي حديقة «أنجكور» الأثرية على بقايا رائعة من مختلف عواصم إمبراطورية «الخمير» التي حكمت بين القرنين التاسع والخامس عشر، بما فيها المعبد الشهير «أنجكور وات»، وأنجكور ثوم، ومعبد «بايون»، مع منحوتات مزينة لا تعد ولا تحصى. وقد وضعت اليونيسكو برنامجاً واسع النطاق لحماية هذا الموقع الرمزي إضافة إلى المواقع الأخرى المجاورة له.



منحوتات



يقع معبد «أنجكور وات» على بعد حوالي ستة كيلومترات إلى الشمال من «سيام ريب»، وإلى الجنوب من «أنجكور ثوم»، آخر وأكبر عواصم إمبراطورية «الخمير» في كمبوديا وأكثرها ديمومة. ويحيط به منظر طبيعي من الحقول والأدغال ومن الممرات الريفية والقرى المتداعية، حيث تغطي الأنقاض مساحة يمكن أن تستوعب روما القديمة بأكملها؛ وسوف تستغرق منك أسبوعاً لرؤيتها جميعاً.

كانت «أنجكور» أكبر مدينة للمعابد المقدسة في جنوب شرق آسيا، والتعبير الأكثر جلالاً وهيبة عن تقاليد المعابد الهندية من أي مكان آخر، والتي تدين لها المدينة بالفضل في ديانتها والتأثيرات المعمارية فيها. وحين تتجوّل بين قاعاتها المهدمة، فإنك تنعم بإحساس الأدغال، حيث تحكم الأشكال العملاقة الخانقة هذه الساحات القديمة، وتغوص جذورها في سمك الأعمدة، مثل المخالب في جدران الأبنية.

وتبتسم التماثيل الحجرية من خلف ستائر من نباتات «الليانا» المتسلّقة، وتتعلق حشرات «اليعسوب» بلا حراك في الهواء، وتقرع طيور «نقار الخشب» بمناقيرها الأقبية الخضراء فوقك في الأعلى. يقوم العامل المسؤول عن النظافة في الموقع بكنس أوراق الأشجار التي يبلغ حجمها حجم صحن من النوع الكبير فيما ترتفع «ستوبا»، وهي بناية للمزارات البوذية على شكل قبة، من بين الأوراق المتساقطة، وتبدو أسطحها المزدانة بزخارف من نباتات السرخس وأشكال ناعمة للراقصات السماويات، وهن ينتشرن في كل مكان، وهناك أكثر من 3 آلاف من تلك المنحوتات في جدران «أنجكور وات»، كل واحدة منها هي قطعة فريدة.

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أماكن الإقامة



هناك الكثير من الأماكن للإقامة في كمبوديا، والتي تتضمن دور الضيافة والفنادق التي يجري تشغيلها محلياً، أو المنازل التي يقوم السكان المحليون بتأجيرها للزوار بأسعار مناسبة

جداً مقارنة بالفنادق والنزل. فندق «رافلز لو رويال» من العصر الذهبي للسفر، وهو أحد القصور القديمة العظيمة في قارة آسيا، ويعتبر هذا البناء الكلاسيكي من الحقبة الاستعمارية والمملوك للشركة التي تشغل أيضاً كلاً من فنادق «أورينتال» في «بانكوك» و «رافلز» في «سنغافورة»، وهو العنوان الرائد في العاصمة «بنوم بنه»، مع تناسب خدماته وأسلوبه مع التراث المحلي. ويشتمل «رافلز» على كل وسائل الراحة الضرورية، حيث يضم حوضين للسباحة وصالة رياضية ومنتجعاً صحياً ومطاعم فخمة، مع عدد من المرافق الأخرى.

أما «البلمند لا ريزيدنس كوت أنجكور سيم ريب»، فيقع هذا الفندق مباشرة بجانب نهر «سيام ريب»، على بعد 20 دقيقة بالسيارة من «أنجكور وات» ومطار «سيام ريب» الدولي، وتتباهى غرفه الفاخرة بمفروشاتها الأنيقة وشرفاتها الخاصة، مع أرضياتها الصلبة والأثاث التقليدي من الخيزران، وتأتي كل غرفة مع تلفزيون بقنوات فضائية وتكييف للهواء وحمام خاص، وهناك حوض للسباحة في الهواء الطلق.

تقدّم غرفة الطعام الملكي في «لا ريزيدنس» المأكولات التقليدية لشعب «الخمير» والأطباق العالمية، ويمكن تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات في الصالة.

«براه خان».. مكان من الماضي

يعتبر «براه خان» أو «السيف الملكي»، معبداً منعزلاً يقع خارج جدران «أنجكور وات»، وتحيط به الأدغال الكثيفة والمتشابكة من كل جانب، وقد كان هذا المعبد مذهلاً حتى قبل أن يتحوّل إلى أنقاض، حيث يبدو ترتيب الممرات والبوابات والساحات الصغيرة في شكل متاهة معقدة، ولكن عند دخولك إلى ساحاته المركزية، فإنك تشعر بأنك في مكان يكتنفه الغموض من كل جوانبه.

بني المعبد في القرن الثاني عشر للملك «جايافارمان السابع»، ويقع شمال شرق «أنجكور ثوم»، وإلى الغرب من «جايا تاتاكا باراي»، الذي كان مرتبطاً به، وكان مركزاً لمنظمة دينية كبيرة بها ما يقرب من 100 ألف من المسؤولين والموظفين. والمعبد مسطح التصميم، مع وجود طابق أساسي من الصالات المستطيلة المتتالية، حول دير بوذي معقد التركيب مع معابد هندوسية والعديد من الإضافات اللاحقة.



المعبد الكبير



يعتبر معبد «أنجكور وات» الكبير، الذي يمتاز بطرازه المعماري الفريد، تحفة معمارية فريدة في شكل نموذج حجري لكامل العالم بني في القرن الثاني عشر، واكتمل بناء المعبد قبل سنوات قليلة فقط من وضع حجر الأساس لبناء كنيسة «نوتر دام»، ويعتبر أكبر النصب الدينية في العالم.

يقدر مؤرخون الوقت الذي استغرقه بناء المعبد بثلاثين عاماً، وتم بناؤه للملك «سوريافارمان الثاني»، وعلى خلاف تقاليد الملوك السابقين الذين كانوا يكرّسون معابدهم للمعبود «شيفا»، فقد تم تكريس «أنجكور وات» للمعبود الهندوسي «فيشنو»، ثم تحول في وقت لاحق ليصبح معبداً بوذياً، ونسبة لأنه كان المعبد الأفضل من حيث الرهبة والفخامة، فقد كان هو الوحيد الذي ظل كمركز ديني كبير منذ تأسيسه.

يعتبر المعبد قمة النمط التقليدي للهندسة المعمارية لإمبراطورية «الخمير»، وعاصمتها «أنجكور ثوم»، وأصبح رمزاً لدولة «كمبوديا» المعاصرة ويظهر على علمها الوطني، وهو منطقة الجذب الرئيسية لزوار البلاد. يجمع «أنجكور وات» بين نمطين أساسيين للعمارة في معابد «الخمير» وهما معبد الجبل، ومعبد القاعات اللاحق، المؤسس على نمط الهندسة المعمارية الدرافيديوني القديم، مع ملامح رئيسية مثل جاغاتي، وهو تصميم يمثل جبل «ميرو»، موطن المعبود «ديفوس» في الأساطير الهندوسية.

وينبع الإعجاب بمعبد «أنجكور وات»، الذي يعني اسمه الحديث «مدينة المعابد» في لغة «الخمير»، من الدقة والانسجام في الهندسة المعمارية التي بني بها، مع قاعدته السفلى الممتدة، والعديد من المنحوتات الضخمة المزخرفة التي تزين جدرانه.



الجيش الملكي لـ «سوريافارمان الثاني»



يصور قسم كبير من الرواق الجنوبي في «أنجكور وات» مسيرة معركة النصر لجيش الملك «سوريافارمان الثاني» على التايلنديين، حيث تجد تصويراً للملك وهو يمتطي فيلاً، مرتدياً تاجه الملكي ومسلحاً بفأس المعركة، بالإضافة إلى موكب من الجنود المسلحين بصورة جيدة بالحراب وهم يحملون الدروع المربعة، والضباط وهم على ظهور الخيل.

وقرب نهاية الرواق تجد تصويراً لجيش المرتزقة غير المنضبطين، مع أغطية رؤوسهم الطويلة المنسدلة وطريقة سيرهم الخشنة، والذين كانوا في ذلك الوقت متحالفين مع «الخمير» في صراعهم مع «الشامس»، في حين نرى التايلنديين وهم يرتدون التنانير ويحملون الرماح ذات الثلاث شعب.