شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تتلقى 41 تظلمًا خلال 2018.. و15 ملف نظرتها لجان فض المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تلقت 41 تظلماً خلال عام 2018، موزعاً بين 39 تظلماً فى مجال سوق رأس المال مقابل 30 تظلماً خلال عام 2017، وتظلم وحيد فى مجال التأمين وآخر فى التمويل العقارى.

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وأضاف عبد المعطى لـ"الخليج 365" أن لجنة فض المنازعات عقدت 3 اجتماعات فى مجال التأمين وأنشطة التمويل نظرت 15 ملفاً مقسماً على 11 ملف بفرع الممتلكات، و3 ملفات بفرع الحياة، وملف وحيد بفرع الوسطاء.

وينظم قرار وزير الاستثمار رقم 23 لسنة 2015 تشكيل لجان لنظر التظلمات وفض المنازعات، وذلك بالنظر فى التظلمات التى يقدمها وسطاء التأمين من القرارات الإدارية الصادرة، تطبيقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين 10 لسنة 1981 وتعديلاته والخاص بنشاط الوساطة فى التأمين، وكذلك النظر فى فض المنازعات التى تنشأ بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين وبعضهم البعض المتعلقة بنشاط الوساطة فى التأمين.