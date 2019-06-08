شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: حل 489 مشكلة أمام المستثمرين خلال 10 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن حل 489 مشكلة أمام المستثمرين، وجارى الانتهاء من 13 مشكلة أخرى تلقتها الهيئة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز 97.4%، وذلك خلال الفترة من يوليو لعام 2018 وحتى إبريل علام 2019.
وأضاف عادل لـ"الخليج 365"، أن هيئة الاستثمار دعت 141 شركة بإجمالى 846 مساهم، وتم عرض 173 مذكرة على السلطة المختصة، وتم اعتماد 145 محضر للجمعيات العامة.
وتابع أن الهيئة أصدرت 68 قرار تفتيش للشركات، و7 قرارات للرقابة على الشركات، و6 لتسوية نزاع بين شركتين.
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