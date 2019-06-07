وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي بجنيف الاثنين المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ​​​​​​​يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته (108)، والذي يبدأ أعماله الاثنين المقبل ويستمر حتى 18 شوال (21 يونيو)، ويضم وفد المملكة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال).

ويعقد المؤتمر في دورته الحالية التي تتميز بالاحتفال بمئوية تأسيس منظمة العمل الدولية التي بدأت في ١٩١٩م، بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والتي يبلغ عددها 187 دولة، يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، ويتخلل المؤتمر جلسات عامة واجتماعات اللجان الفنية التي ترفع تقاريرها واستنتاجاتها للمؤتمر العام.

ويناقش المشاركون في المؤتمر بنودا دائمة تشمل تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب تقرير المدير العام للمنظمة، والذي يتضمن تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، تحت عنوان "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا".

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ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها، كما يستعرض تقارير اللجان بشأن تطبيق الحكومات لعدد من اتفاقيات العمل، والدراسة الاستقصائية المقدمة من لجنة الخبراء حول الحماية الاجتماعية العالمية وتحقيقها للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ويشهد المؤتمر نقاشات حول صياغة واعتماد وثيقة إعلان منظمة العمل الدولية للمئوية، ولعدد من المواضيع والأحداث المتصلة بسوق العمل، وفي بند القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، ستستكمل صياغة الاتفاقية والتوصيات المتعلقة بها.

وسيلتقي وفد المملكة على هامش المؤتمر، بعض ممثلي الدول الأعضاء، كما يشارك في اجتماعات مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة العشرين.

يذكر أن المملكة انضمت إلى المنظمة في 1976، وصادقت على أولى اتفاقياتها في 1978 من أصل 16 اتفاقية صادقت عليها، حيث تأتي مشاركة المملكة السنوية امتدادا لجهودها المستمرة في إيصال موقفها حول القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعزيز العلاقات الدولية والثنائية، بالإضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.