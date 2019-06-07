بقيمة 907 ملايين دولار.. مصر تخفض وارداتها من 14 دولة بتراجع 21.4%

كتبت- هبة حسام
خفضَت مصر وارداتها من 14 دولة بنسبة 21.4% خلال 60 يوما فقط، حيث جاءت قيمة التراجع فى واردات مصر من تلك الدول نحو 907 ملايين دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقارنة بالأشهر المماثلة من 2018.
بلغ إجمالى حجم واردات مصر من الدول الـ 14 نحو 3.321 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 4.228 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بانخفاض بلغت نسبته 21.4%، وقد جاءت روسيا أكثر تلك الدول فى قيمة انخفاض واردات مصر منها.
بحسب البيانات الرسمية حول حجم التجارة الخارجية لمصر، الصادرة عن جهاز الإحصاء، عن شهرى يناير وفبراير 2019، تمثلت الدول...
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