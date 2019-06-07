شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية تستورد 38% من الحاصلات الزراعية المصرية فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد دمرداش، أن الدول العربية استوردت نحو 38% من إجمالى صادرات الحاصلات المصرية خلال 8 أشهر فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية إبريل 2019.

وبحسب البيانات، فإن الدول العربية استوردت 1.257 مليون طن حاصلات زراعية بقيمة 553 مليون دولار، وبلغت الصادرات من الحاصلات الزراعية 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار.