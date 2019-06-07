شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جنسيات فى قائمة الأعلى إنفاقا على السياحة تتصدرهم الصين بـ277 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة السياحة العالمية، عن معدلات الإنفاق فى قطاع السياحة للجنسيات المختلفة حول العالم، حيث جاءت الصين فى مقدمة تلك الجنسيات الأعلى انفاقا حول العالم خلال الرحلات السياحية، تلاها الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية، وألمانيا حلت الثالث إنفاقا.

وتعد إحصائيات منظمة السياحة حول معدلات الإنفاق للجنسيات المختلفة هامه لراسمى سياسات الترويج السياحى، حيث تمنح قدرة لمعرفة الأسواق الأعلى وكيفية استهدافها لزيادة أعداد الوفود السياحية منها.

ووفقا لمنظمة السياحة العالمية فخلال عام 2018 كانت الجنسيات التالية الأعلى إنفاقاً على السياحة، كالتالى:

- الصين 277,3 مليار دولار أمريكي

- الولايات المتحدة الأمريكية 144,2 مليار دولار أمريكي

- ألمانيا 94,2 مليار دولار أمريكي

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- المملكة المتحدة 75,8 مليار دولار أمريكي.

- فرنسا 47,9 مليار دولار أمريكي

- أستراليا 36,8 مليار دولار أمريكي

- روسيا 34,5 مليار دولار أمريكي

- كندا 33,3 مليار دولار أمريكي

- كوريا الجنوبية 32 مليار دولار أمريكي

- إيطاليا 30,1 مليار دولار أمريكي