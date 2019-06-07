شكرا لقرائتكم واشنطن تعتزم فرض رسوم عقابية على سلع مكسيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 21:02

تعتزم الولايات المتحدة بدء فرض رسوم جمركية عقابية على سلع مستوردة من المكسيك اعتبارا من الإثنين رغم إحراز تقدم في المحادثات بشأن وقف تدفق المهاجرين، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة.



وقالت ساندرز للصحافيين في الطائرة الرئاسية إيرفورس وان في أوروبا "موقفنا لم يتغير". وأضافت "لقد أحرزوا تقدما كبيرا" مؤكدة أن "اللقاءات جرت بشكل جيد، لكن اعتبارا من الآن نحن على طريق فرض رسوم الإثنين".

وكان ترامب أعلن في الثلاثين من أيار (مايو) الماضي أن الولايات المتحدة ستفرض ابتداء من العاشر من حزيران (يونيو) رسما بقيمة 5 في المئة على كل البضائع التي مصدرها المكسيك، على أن يزاد هذا الرسم تدريجا ليصل الى 25 في المئة في الأول من تشرين الأول (اكتوبر)، متهما مكسيكو بالتراخي في إدارة أزمة الهجرة.