شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ليتجه لتحقيق أفضل مكسب أسبوعى فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى منذ أواخر فبراير، فى ظل تباطؤ حاد فى نمو الوظائف الأمريكية تسبب فى انخفاض الدولار مع تزايد التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

واستفاد الذهب أيضا من المخاوف من أن تؤدى الحروب التجارية الأمريكية مع المكسيك والصين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى، وارتفع المعدن النفيس 2.9 % منذ بداية الأسبوع ويتجه صوب أكبر مكسب أسبوعى له منذ أبريل 2016.

وبحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1343.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ أعلى سعر له فى الجلسة 1344.91 دولار أى أقل بقليل من أعلى مستوياته فى 2019 عند 1346.73 دولار.

وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1347.50 دولار للأوقية.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين فى كيتكو "عدد الوظائف فى الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع وهذا حفز سوق الذهب للعصود. يعطى ذلك دافعا فنيا أكبر للمراهنين على صعود الأسعار".

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وأفاد تقرير لوزارة العمل الأمريكية هذا الصباح بتباطؤ نمو الوظائف بشكل حاد فى مايو أيار وارتفاع الأجور بأقل من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 % إلى 14.96 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعى لها منذ 25 يناير.

وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 806.75 دولار للأوقية، والمعدن المستخدم فى صناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعى فى سبعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1355.66 دولار للأوقية.