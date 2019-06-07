شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم أمريكا بسبب توقعات خفض الفائدة وتأجيل رسوم الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد بيانات ضعيفة للوظائف فى مايو عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة، فى حين استمدت السوق دعما إضافيا من أنباء أن الولايات المتحدة ستعطى الصين وقتا أكثر لتفادى زيادة الرسوم الجمركية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 48.06 نقطة بما يعادل 0.19 % ليصل إلى 25768.72 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.38 نقطة أو 0.33 % مسجلا 2852.87 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 37.42 نقطة أو 0.49 % ليفتح على 7652.97 نقطة.