شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف للبتكوين 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح البتكوين بتداولاته اليومية باختراق مستوى المقاومة المحوري 7900.00 ، الذي يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية قيد التكوين على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج ، ليؤكد بذلك على صحة هذا النموذج ، بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، وذلك رغم توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وهذا يدعم الإتجاه الإيجابي للعملة .

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ولذلك نحن نتوقع ارتفاع البتكوين بتداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7900.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8135.02 .

الميل العام المتوقع لهذا اليوم : صاعد