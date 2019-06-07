شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لزوج الدولار مقابل الفرنك السويسري 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري لمستوى الدعم 0.9890 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 0.9542 إلى 1.0237) ، ارتفع من تداولاته الصباحية حتى الآن ، نظراً لاكتسابه دفعة إيجابية وسط محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن تبقى الضغوط السلبية كما هي ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير .

Advertisements

ولهذا مازلنا نتوقع انخفاض الزوج بتداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 0.9890 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 0.9808 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط