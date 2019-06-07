شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لزوج الدولار النيوزيلاندي مقابل الدولار الأمريكي 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع زوج الدولار النيوزيلاندي مقابل الدولار الأمريكي منذ تداولاته الصباحية ليستفيد من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويبدو أنه عازم على إعادة اختبار مستوى المقاومة 0.6631 ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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ولذلك يجب علينا الحذر لاستمرار الضغط السلبي على تداولات الزوج القادمة ، حيث نتوقع له الانخفاض ، طيلة ثبات المقاومة 0.6631 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم 0.6600 استعداداً لكسره .

الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط