شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لزوج الدولار استرالي مقابل الدولار الأمريكي 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم الزوج الدولار أسترالي مقابل الدولار الأمريكي في طريقه لأولى مستهدفاته السعريه بعد انخفاضه منذ تداولاته الصباحية حتى الآن ولكن بصورة قليلة ، نظراً لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية .

وتستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للزوج خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 0.6962 ، وفي حالة كسر هذا المستوى سيضاعف من الضغوط السلبية عليه ليفتح المجال للمزيد من الانخفاض ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 0.6937 .

Advertisements

الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط