شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لعقود خام برنت 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد اعادة عقود خام برنت لاختبار مستوى المقاومة المهم 62.66 ، ارتد منه انخفاضاً في لحظاته الأخيرة نظاراً لثبات هذه المقاومة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، بشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع سيطرة الاتجاه الهابط بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولذلك وطيلة ثبات المقاومة 62.66 نتوقع انخفاض عقود خام برنت ، ليستهدف مستوى الدعم 59.22 . الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط

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