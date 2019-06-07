شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول النفط من تداولاته الصباحية اعادة اختبار مستوى المقاومة 54.62 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 42.61 إلى 66.54) ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة لتصريف تشبعه البيعي بها ، ولكنه يفشل في ذلك حتى الآن لقوة الضغط السلبي القادمة من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة . Advertisements لهذا وطيلة ثبات المقاومة 54.62 تظل توقعاتنا السلبية المحيطة بالنفط خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 51.75 استعداداً لكسره . الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط

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