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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المعدن الثمين (الفضة) منذ تداولاته الصباحية كما توقعنا له ، وذلك مع تواصل الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
وتبقى توقعاتنا بارتفاع الفضة خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 14.84 ، ليستهدف مستوى المقاومة 15.03 من جديد استعداداً لمهاجمته .
الميل العام المتوقع لهذا اليوم : صاعد
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