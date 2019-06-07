شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض المعدن الثمين (الذهب) بتداولاته الصباحية ليستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، تزامناً مع استناده لخط اتجاه فرعي صاعد بالمدى القصير ، أكسبه ذلك بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ، ليواصل رحلة الاتجاه الرئيسي الصاعد بمداه القصير .

وتبقى توقعاتنا بلا تغيير ، بشرط ثبات مستوى الدعم 1328.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1344.00 استعداداً لمهاجمته .

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم : صاعد