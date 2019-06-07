شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار مقابل الدولار كندي 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك زوج الدولار كندي بتداولات جانبية منذ الفترة الصباحية ، معيداً اختبار مستوى المقاومة المحوري 1.3362 ، وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، بالإضافة لبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك تبقى توقعاتنا السلبية المحيطة بالزوج خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 1.3362 ، ليستهدف مستوى الدعم 1.3321 . الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط

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