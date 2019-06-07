شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار مقابل الين 07-06-2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك زوج الدولار ين بمنطقة شديدة المقاومة ، نظراً لاقترابه من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ولهذا تشير تداولاته بشكل جانبي لقوة هذه المقاومة ، حيث ارتد في اللحظات الأخيرة انخفاضاً .

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ولهذا تبقى توقعاتنا كما هي ، طيلة ثبات المقاومة المحوري 109.01 ، ليستهدف مستوى الدعم 107.84 .

الميل العام المتوقع لهذا اليوم : هابط