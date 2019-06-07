شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التعافي مقاوما مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، بدعم انحسار مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك ، فى أعقاب تقرير بأن الإدارة الأمريكية قد تؤجل فرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية ، يأتي هذا الارتفاع فى مقاومة مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 12:15بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.08$،وسجل أعلى مستوي 53.81$ ،وأدنى مستوي 52.90$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.38$ ،وسجل أعلى مستوي 63.10$ ،وأدنى مستوي 62.06$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الخميس ارتفاعا بنسبة 2.8% ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 50.59$ للبرميل ،وقفزت عقود برنت بنسبة 2.9% بعدما سجلت يوم الأربعاء مستوى 59.43$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

قالت وكالة بلومبرغ إن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس "دونالد ترامب " بفرضها على الواردات المكسيكية ، مع استمرار المحادثات بين البلدين لحل أزمة الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إن جميع الواردات الآتية من المكسيك ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 5% بداية من العاشر من حزيران/يونيو الجاري لحين وقف الهجرة غير الشرعية.

والمكسيك تعتبر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة و مورد رئيسي للنفط الخام.

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من ناحية أخرى فالهبوط الحاد فى أسعار النفط بالفترة الأخيرة ، زاد من احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا يومي 25-26 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول اتفاق خفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل ،والذي ينتهي أجله فى 30 حزيران/يونيو.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 31 أيار/مايو، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 483.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 12.4 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش "إن نمو الطلب العالمي على النفط يسير حاليا بأضعف معدل منذ عام 2012 بأقل من مليون برميل يوميا ،وأن هذا الأمر سبب هبوط أسعار النفط مؤخرا".

وقال بنك مورغان ستانلي " أن تعافي الاقتصاد العالمي قد توقف وسط تصاعد التوترات التجارية ،وأن التراجع الحالي قد يؤدي إلى أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008/2009.