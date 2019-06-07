شكرا لقرائتكم الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - "الحياة" | منذ ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 18:14

تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، إلا أنها تتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري.



وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1330.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1336.20 دولار، لكنه ربح 2 في المئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر كانون الاول (ديسمبر).

وتراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع. ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1347.76 دولار للأوقية.