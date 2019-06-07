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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -7-6-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره بشكل إيجابي فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.6220 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة, نلاحظ محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي جديد باندفاعه فوق مستوى 50 ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو الأهداف الإيجابية المستقرة عند 2.7200 و 2.7800 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6300 و 2.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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