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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقاوم الضغوط السلبية– تحليل - 7-6-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين بتذبذبه المتكرر فوق الدعم الأولي المتمركز عند 790.00 عن تمسكه بالمحاولات التصحيحية الصاعدة المقترحة سابقا, كذلك تصدي السعر للضغوط السلبية المقدمة من قبل مؤشر ستوكاستيك بارتكازه ضمن مستوى تشبع البيع يدعم ترجيحنا الصاعد خلال الفترة الحالية.
مما سبق, وباستمرار ثبات الدعم الأولي نتوقع محاولة تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن بذلك من تشكيل بعض الموجات الصاعدة وليستهدف من خلالها مستوى 840.00 وصولا نحو مقاومة القناة الهابطة الممتدة بقرب 885.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 840.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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