الباوند مقابل الين يبحث عن عزم جديد- تحليل - 7-6-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتقديم بعض الارتداد الإيجابي نظرا لافتقاره للعزم السلبي مسجلا بذلك مستوى 137.85, نذكر بأن التذبذب دون الحاجز المستقر عند 138.35 يدعم الاستمرارية السلبية للتداولات القادمة, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الهبوط نحو 136.60 وصولا نحو 135.50. حاليا وباقتراب مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 نتوقع تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليبدأ بتجميع العزم السلبي المطلوب لاستئناف الهجوم السلبي المقترح سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.35 و 136.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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